通膨升息緊縮衝擊終端消費及企業資本支出，貿聯-KY營運也受到影響，第2季合併營收為130.04億元，季增2%，年減7%，營業毛利為28.5億元，季減12%，年減22%，營業淨利為8.21億元，季減28%，年減51%，稅後淨利為4.4億元，季減30%，年減64%，單季每股盈餘為2.75元。

就各產品線來看，工業應用產品的資本設備仍然疲軟，醫療保健和工廠自動化亦放緩，但能源相關需求大幅增長；在資訊數據方面，周邊設備客戶進行了少量補貨，HPC仍然疲軟，但已開始顯示回升的跡象；車用部分客戶活動總量適度增加，但由於我們的主要客戶微調其生產線，故目前仍持續面臨壓力，至於電器方面，客戶多款新產品即將上市，訂單明顯增加。

貿聯-KY表示，第2季獲利表現不佳，主要是公司財務成本因美元升值而上揚，不過第3季此部分壓力將會減少。

貿聯-KY今年上半年合併營收為257.06億元，營業毛利為60.86億元，營業淨利為19.59億元，稅後盈餘為10.68億元，每股盈餘為6.71元。

貿聯-KY前7月合併營收為301.27億元，年減1.64%，貿聯-KY表示，第3季因業外影響減少，毛利率會比第2季好，公司將努力第3季營運比第2季好。