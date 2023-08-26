已故天后李玟（Coco）與《中國好聲音》爭議持續延燒，網友不滿李玟當時難忍腿傷跌倒在地，卻只有梁靜茹上前攙扶，氣得砲轟其他導師，其中李榮浩的微博已有大量謾罵聲，目前他本人尚未回應此事，不知真相，但多次為李玟出頭的巨星甄妮，已飆罵「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知。」

李玟生前抗議節目《中國好聲音》賽制不公，疑遭到製作單位報復，調走說好要扶李玟的學員王澤鵬，導致李玟腿疾復發而慘摔舞台，梁靜茹趕緊上前扶起，卻被節目工作人員拉走，不得不坐回原位，事後李玟哭訴：「28年做一個歌手，站在台上被人污辱」，引發外界譴責，目前《中國好聲音》已暫停播出。網友發現李玟錄影當日，只有導師梁靜茹上前攙扶，李榮浩、李克勤等人似乎沒動作，氣得灌爆兩人的社群平台。

李榮浩的微博被網友灌爆。（圖／微博@李榮浩）

李榮浩的微博被網友灌爆。（圖／微博@李榮浩）

李玟的扶靈人士之一甄妮，看不下去好友生前被欺負，在臉書開罵：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」更在留言區砲轟：「什麼都是假，那裡都一樣，早就是了」、「他們太丟我的臉，也羞辱令他們大富大貴異於常人的藝術天份，可惜啊！」字字句句都在指責跟《好聲音》有關的所有人。

不過，有網友替李榮浩緩頰，第一、其他導師可能有受到其他威脅，第二、李榮浩在導師群裡的輩分最小，不敢出面對抗節目，第三、若在節目組未喊停的狀況衝上去攙扶，會導致需要重錄，希望批評的網友勿在真相水落石出前，任意對他人道德綁架。而李克勤也是被罵到臭頭，不過有網友透露李克勤錄完影有扶李玟。