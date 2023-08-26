台南北門雙春海岸沙洲保安林上月28日遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬的大破口。（張毓翎攝）

台南北門雙春海岸沙洲保安林上月遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬的大破口，大量的海水蔓延到雙春遊憩區釀災，經相關單位協調合作下，預計在這周以前修復完成，不過，下周三又有蘇拉颱風來襲，加上遇到農曆15日的大潮，讓在地人直呼，只希望能通過老天爺的「驗收」。

北門雙春海岸沙洲保安林遭暴潮沖破，正值暑假旅遊旺季，遊客無法入園敗興而歸，業者因這次災情休園近1個月、損失慘重，附近的養殖戶也擔心海水淹進魚塭，請求相關單位盡速補破口，市府水利局8月7日邀集林業署嘉義分署、水利署第五河川局會勘商議搶修措施。

市府水利局表示，林業署於8月7日會勘後，即著手辦理太空包、木樁、竹樁等材料採購、加工、施工便道整理及材料運送等整備作業；18日進場施工，外側打樁編柵擋浪、內側堆疊太空包覆土圍堤，25日完成破口初步修補，高潮位時海水已無溢堤情形。

另外，五河局也已完成2公里施工便道開設，同步於外側沙灘載運土方養灘，目前養灘長度達70公尺，已施作至原本破口北端，後續將持續往南推進加高培厚沙灘。

雙春遊憩區18日重新開園後，不少老顧客特地前往關心，由於園內有豐富的紅樹林景觀，他們擔心如果這次破口處沒有修補成功，月底颱風及大潮來襲，萬一再度被沖破，造成的災害恐怕比這次更嚴重。