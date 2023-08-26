延平郡王鄭成功大將甘輝、萬禮的神像今天開光後，未來將擔任「府城迓媽祖」首番轎的開路先鋒。（洪榮志攝）

台南市政府公告的文化資產「府城迓媽祖」已經6年沒有舉辦，配合明年「台南400」盛事可望恢復辦理。不過，依百年來的傳統，迓媽祖都由延平郡王鄭成功擔任首番轎，但因始終沒有駕前神將開路，廟方特別委請知名藝師陳進祥雕塑鄭成功大將甘輝、萬禮的神像，每尊高330公分、重30公斤，並於今天開光後，先祀奉在延平郡王祠正殿內，未來將擔任迓媽祖的開路先鋒。

根據民俗傳統，農曆7月一向鮮少安排神像開光，但因鄭成功聖誕在農曆7月14日，市府文化局協同延平郡王祠管理委員會，提前於今天舉辦鄭成功399周年聖誕祝壽活動，並替甘輝、萬禮等2尊神將開光，以及虎爺金身開斧。儀式由副市長葉澤山主祭，文化局長謝仕淵、荷蘭在台辦事處文化事務官蕭佑軒、開山王廟主委王松濤、祀典大天后宮主委曾連吉、藝師陳進祥、台南市傳統藝術薪傳學會會長潘岳雄等人陪祭。

葉澤山認為，2024年是「台南400」，也是延平郡王鄭成功的「王誕400」。廟方持續依循百年傳統由延平郡王擔任「府城迓媽祖」的首番轎，並自主發起打造甘輝、萬禮等2尊神將，別具意義。

文化局表示，「府城迓媽祖」是台灣媽祖信仰的重要宗教活動之一，自清代晚期已有文獻記載，最初是台南府城祀典大天后宮迎接南下的北港媽祖，並在府城遶境的活動；後因日據時期的「糖郊媽事件」，轉變成由祀典大天后宮新刻的「鎮南媽」進行遶境。此項宗教活動於2009年被公告為台南市的「民俗及有關文物」，成為台南市的文化資產。

文化局長謝仕淵說，原本每4年舉行一次的「府城迓媽祖」，因碰到疫情延後，為配合明年的「台南400」盛事，該局積極與祀典大后宮協商，希望明年能夠復辦。祀典大天后宮管委員也指出，經擲筊請示媽祖後，已獲應允明年復辦「府城迓媽祖」，但時間未定，有可能在農曆9月。

至於為何「府城迓媽祖」會由延平郡王擔任首轎？有地方耆老認為，相傳日據時期管制台灣廟會活動，但因鄭成功的母親是日本人，因此由鄭成功壓頭陣帶隊遶境，如此日本人比較不會有意見，因此一直流傳至今。

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