新北市1位「獸父」為發洩性慾，5年來伸狼爪染指15歲繼女，她升上國二後，無法忍受繼父獸行，在校內自殘。班導師追查意外發現，少女的繼父長期猥褻、性侵，憤而通報校方及警方，新北地檢署近日偵結，依加重強制猥褻及加重強制性交罪起訴「獸父」。

檢方指出，就讀國二的少女在校內出現自殘行為，班導師極為關切，耐心開導詢問，竟意外發現少女繼父的「獸行」。她10歲左右，母親改嫁，因此跟著母親住進繼父家。

少女繼父趁妻子外出之際，對她伸出狼爪，撫摸少女全身或隱私處，甚至會自慰射在她的肚上。少女長期困擾，敢怒不敢言，漸漸的心裡埋下陰影，因此發生自殘行為。她曾哭喊拒絕「我是女兒，不是你老婆」，但繼父根本無動於衷。

班導師忍無可忍，報警揭發「獸父」惡行。新北地檢署近日偵結，依加重強制猥褻及加重強制性交罪起訴。

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