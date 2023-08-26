日本福島的「核處理水」從24日起排放入海，引發中國大陸強烈不滿，下令全面暫停日本水產品進口，造成日本魚價一夜暴跌2成，漁民哀號遍野。與此同時，俄羅斯則是發表聲明，向北京提議增加水產品進口，希望趁機搶下漁市大餅。

根據路透社報導，俄羅斯是中國最大的水產品供應國之一。根據俄國動植物檢驗檢疫局（Rosselkhoznadzor）今年7月數據，目前共有894家俄羅斯水產公司獲准出口到中國。在日本福島將核廢水排入海洋後，莫斯科表示希望能增加出口量。

日本福島排放核處理水，引發東亞鄰國反彈，中國更對日本水產品下限禁令。

俄國動植物檢驗檢疫局25日發表聲明：「對俄羅斯的漁產來說，中國市場相當具有潛力。我們希望能讓更多合格俄國水產公司把產品出口到中國。」

該聲明也提到，今年1到8月期間，中國是俄羅斯水產的最大進口國，主要進口項目有鱈魚、鯡魚、比目魚、沙丁魚、鱈魚和螃蟹，占俄國水產總出口量的一半以上。

中國此前已禁止部分日本食品進口，24日起因應核廢水排放而擴大禁令，宣布日本水產品「全禁」。俄羅斯則表示，由於洋流方向的關係，俄羅斯遠東地區捕獲的海產「不會受到福島污染」，將針對水產安全規範與中方展開對話。

根據俄羅斯漁業署數據，俄國去（2022）年出口230萬噸水產品，總價值約61億美元（相當於新台幣1941億元），約占總漁獲量的一半，主要輸出至中國、南韓和日本。