國民黨總統參選人侯友宜民調近日雖回升，仍落後給民進黨總統參選人賴清德，令不少「小雞們」相當憂慮。資深媒體人陳揮文提到，國民黨立委洪孟楷在2020立委選舉時，封關民調顯示領先對手呂孫陵7％，未料開票結果僅贏9000票，險些被逆轉。陳揮文強調，母雞若民調起不來，小雞就慘了。

陳揮文24日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中提到，日前與洪孟楷聊天時，洪孟楷透露，在2020年立委選舉時，封關民調顯示他領先呂孫陵7％，未料開票結果出來，洪孟楷僅差11萬9401票擊敗呂孫陵的11萬162票，兩人僅差了3％多，差點被逆轉。

陳揮文進一步表示，2020大選國民黨選的不好，在立委選舉部分，洪孟楷僅贏9千票，費鴻泰在台北市第7選區僅贏許淑華6千票。因此，陳揮文直言，若母雞很弱，很多選民就不去投票了，較少會有選民為了小雞特別去投票，只要母雞民調起不來，小雞就慘了。

陳揮文強調，離選舉日還有一百多天，國民黨的母雞、小雞要趕快想辦法，找出民調從領先到輸的關鍵原因，而不是花時間打民進黨立委賴品妤跟民進黨前副秘書長林飛帆，即便藉此舉洩憤，侯友宜民調仍是第三，賴清德完全不受影響。

陳揮文痛斥，賴清德民調第一難道是民進黨做的很好？還是蔡英文執政很好？難道要驗睜睜看著賴清德當選？陳揮文斷言，若賴清德民調持續以40％支持度領先，最終得票率恐將超過50％，因大家不想投票給會輸的人。