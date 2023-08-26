國民黨總統參選人侯友宜9月將訪美，據了解，侯團隊已在評估新北市長的請假時機，思考是否在訪美前就開始請假，全力衝刺選情。

身兼新北市長的侯友宜8月份已全台走透透，目標以鞏固藍軍基本盤為優先，並先後提出能源、觀光等政見。隨著邁入9月，鴻海創辦人郭台銘面臨是否登記連署的攤牌時刻，侯團隊則安排參選以來最重要的訪美行程，對選情相當關鍵。

相關人士指出，侯團隊視9月14日啟程的訪美行程為重中之重，期盼能透過與美方的交流，讓美方了解侯友宜當選總統後，會繼續維持美台友誼，努力深化關係。

除訪美行程外，據了解，侯團隊也準備在9月後陸續端出政策牛肉，包含醫療社福、經濟、外交國防等。此外，外界也關心侯友宜何時向新北市府請假，全力投入選舉，根據藍營地方人士指出，侯團隊內部已有相關的評估，訪美前或訪美後都是可能的時間點，

不願具名的藍營新北市議員就評估，侯友宜9月開始請假的機會大，因為民調與對手仍有不少差距，需要把握更多時間衝刺、加溫選情。

侯團隊9月除訪美重點外，對內則是要持續努力鞏固基本盤，提高泛藍選民的支持度，相關配合立委參選人的大型造勢都已積極安排中。藍營各地方人士也都開始著手幫忙侯友宜籌備造勢活動，如前國民黨秘書長李乾龍，9月也會幫侯友宜舉辦活動。

由於在野仍難整合，藍營輔選人士表示，侯友宜目前的重點，仍是持續凝聚藍營基本盤，衝高氣勢；至於中南部地區，侯友宜出生南部基層，整體形象會是中南部民眾喜歡的類型，因此只要持續走訪，讓更多中南部鄉親多認識與了解，藍營在中南部的支持度，就會有所提升。