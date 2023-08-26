基隆市各社區原住民26日於原住民文化會館舉辦聯合豐年祭，基隆市長謝國樑也換上原民傳統羽毛頭飾與背心，與立法委員鄭天財的夫人及各地頭目一同敬酒慶祝，民眾反應相當熱烈。謝國樑表示，原住民朋友的權益與孩子的教育是他最關注的議題，市府也會全力協助各個族人與下一代有更好的發展。
一年一度的基隆原住民聯合豐年祭於26日在原住民文化會館熱鬧開幕，基隆各社區與部落的族人、頭目齊聚一堂，穿上原民傳統服飾與頭飾等，進行各式精彩舞蹈表演與儀式。現場也有相當多原住民特色風味小吃攤位，聚集了相當多民眾與遊客一同慶祝，相當熱鬧。
謝國樑抵達現場後，先換上原住民的傳統背心服飾，並戴上羽毛頭飾，熱情地向各社區與各部落的族人與頭目等打招呼並敬酒，各社區看到謝親臨現場都相當開心，除了合照外，也以原民口號呼喊歡迎謝的到來。
謝國樑表示，今天相當開心能夠和各位頭目以及立委鄭天財的夫人一同齊聚慶祝，期待透過豐年祭的活動，虔誠表達對祖靈的感恩，體現出原住民活動與文化的底蘊，也希望年輕一代的原住民能夠透過活動的參與，使傳統的祭典能夠永續傳承。
謝國樑說，這是他第一次以市長的身份來參加豐年祭，自從他上任就相當關心原住民議題，尤其是原民孩子的教育文化政策多有研究。
謝並強調，只要他在任期間，他就是原住民朋友們的好弟兄姊妹，只要是他能做到的，就一定會跟原民朋友一起打拚努力，在基隆共創美好的未來。
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