國立暨南大學學生會交接時發現帳務消失60多萬，方姓前會長稱為辦活動從郵局領出錢放在機車卻遭竊；警方指出，6月受理報案，已調閱監視器及約談相關人士，案件仍在偵辦中。

國立暨南國際大學第17屆和第18屆學生會進行交接，學生會清點會產時，發覺帳戶存在鉅額帳差。由於第17屆學生會未留下會議與財務紀錄及金流明細，只能透過方姓前會長的陳述及郵局提款明細，才能得知款項遺失原因。

暨南大學第18屆學生會發聲明解釋，方姓前會長分別領出18萬多元及50萬元；18萬元部分，方姓前會長指為辦理110學年度學生會費部分退費，學生會雖決定不通過退費案，但方姓前會長仍以費用不占用第17屆任內預算金為由，領出現金新台幣18萬2640元，放置在學生會辦公室鐵櫃中。

至於50萬元部分，方姓前會長解釋為舉辦演唱會的花費，學生會到5月底才追認通過演唱會預算39萬6000元，不過方姓前會長卻在5月8日、5月17日、5月22日以及5月24日分作4筆，領出現金50萬元。

方姓前會長稱領出錢後先放在學生會辦公室鐵櫃，6月19日拿錢要去郵局存款時卻發現郵局打烊，只好先把錢放在機車車廂，沒想到隔天現金卻失竊。

暨南大學第18屆學生會指出，由於已向警方報案，案件已進入偵查程序，尚待釐清，學生會將負責追蹤事件進度，待調查結果公布。

暨南大學主任秘書曾永平接受中央社記者電訪時說，學生向南投縣警察局埔里分局報案後，校方已提供相關資料協助辦案，將等到警方調查結果出爐後，再視結果決定是否需依校規進行處分。

南投縣警察局埔里分局副分局長涂瑞湮接受中央社記者電訪時指出，分局已約談案件相關人士，正在調查相關證物，案件仍在偵辦中。