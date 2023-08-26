對於金磚峰會邀請六國新成員國，並且促進本幣結算，前立委郭正亮認為，這是美國自己惹出來的，誰叫美國要把SWIFT當成武器！過了一年之後，美國就會知道衝擊了！

金磚峰會東道主、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）24日在社群媒體X（前身為推特）上宣布，金磚五國巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等六國加入，新成員國資格於2024年1月1日起生效。

金磚國家領導人並發表「金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言」指出，鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在展開國際貿易和金融交易時使用本幣的重要性，鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡，促進本幣結算。

對此，前立委郭正亮25日在中天電視《頭條開講》指出，這稱為「額外提供支付機制」，會造成兩種結果，第一就是非美元支付，第二是美國不知道你在做什麼，掌握不了。

郭正亮披露，「掌握」有兩件事情，一是金流動向，一是貿易數量，美國不會知道。過了一年之後，美國就會知道衝擊了，會發現有很多國家秘密做些什麼，美國都不知道。

郭正亮直言，這是美國自己惹出來的，誰叫美國要把SWIFT當成武器去制裁俄羅斯，很多人都嚇到了，如果下一個輪到要怎麼辦？

這坦白講就是對美元的反彈，而且對美元的抱怨不只這一項，還包括濫升息，很多國家都持有美元債務，升息豈不是造成意外的負擔？各界對美元在各個層面的抱怨已經很久了。