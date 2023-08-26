衛司特公司主係從事高性能銅廢液電解回收設備與銅金屬回收服務之工程規劃、設計、施工及操作，包含電解設備與耗材之出售及經銷電鍍製程使用之陽極鈦網，並提供再生金屬服務等，董事長為林世民，推薦證券商係兆豐證券、元大證券及國票證券，申請時資本額2億402萬元；衛司特112年上半年合併營業收入為3.31億元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為7084萬5000元，每股盈餘為3.47元。

伯鑫公司主係從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰證券及玉山證券，申請時資本額1億6500萬元，伯鑫公司111年合併營業收入為9億442萬元，稅後淨利為1億8082萬6000元，每股盈餘為10.92元；112年上半年度合併營業收入為4億2228萬2000元，稅後盈餘為7032萬9000元，每股盈餘為4.25元。