冰壺體驗。(台中市政府運動局提供)

推廣水域運動、促進全民參與，台中市政府26日在康橋水域舉辦「運動i台灣計畫：南區全民水上運動嘉年華休閒活動」，提供包括免費體驗獨木舟運動，及搭配水域安全宣導提升自救能力、武術觀摩營、冰壺體驗營等活動，吸引許多親子及民眾一起參與，多元趣味體驗更讓參與民眾盛讚。

台中市政府運動局表示，市長盧秀燕重視城市運動發展，鼓勵推展多元體育活動讓市民參與，水上運動划舟是近年在康橋水域大力推廣的運動之一，不僅在康橋水域新增硬體建設，同時也培育出東京奧運國手張筑涵、亞運國手陳瑋涵等好手，市府運動局將持續規劃更多元趣味的體育活動，歡迎市民朋友踴躍參加，提升規律運動人口。

運動局指出，這次活動為運動局及南區體育會共同舉辦，活動現場也做好妥善防溺措施，下水體驗前現場教練均會提供專業指導，包括救生衣穿著、防溺呼救、操作舟艇等，讓參加民眾擁有水域運動體驗，增加對水上防溺的認識，盼藉此活動鼓勵民眾養成運動好習慣，提升全民健康，促進家庭親子情誼。

運動局說明，盧市長上任後積極推動水上運動及游泳等活動，充實相關舟艇器材設備，優化軟、硬體運動環境，同時重視民眾參與水上運動安全，歡迎市民朋友一起來體驗，更多運動i台灣活動相關資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。