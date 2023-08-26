患者若有心音不整，後續再採心電圖等方式診斷確切疾病。（崔正綱攝）

「國標舞女王」劉真無意間發現心音不整有雜音，進一步檢查發現主動脈瓣膜狹窄，後仍因病去世。高雄榮民總醫院指出，心臟有狀況，可聽心音就能初步判斷，正常心音為「撲通」聲，若期間有雜音，則可能是瓣膜有異常，因盡速就醫，當心小病憋成大病，若等到症狀明顯，壽命可能只剩2到5年。

高雄榮民總醫院今日舉辦「聽心音、找心病」記者會，盼民眾能透過聽取心音發現心臟端倪，能盡早就醫避免憾事發生。（崔正綱攝）

劉真2020年因女兒感冒去看醫生，由於女兒怕聽診嚎啕大哭，劉真為安撫女兒，自己先示範聽診，不料醫生聽到劉真心音有雜音，提醒劉真要進一步就醫，後劉真遭診斷是主動脈瓣膜狹窄，雖接受傳統主動脈瓣膜置換手術，但由於術後恢復狀況不佳去世，享年44歲。

榮總心臟內科醫師郭風裕（左）與榮總重症醫學部主任暨台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（右）講述心臟瓣膜重要性，以及相關症狀。（崔正綱攝）

榮總副院長許書雄指出，心血管疾病百百種，心臟聽診是診斷心臟疾病的重要檢查之一，若心臟出現異常往往會從心音與心律等面向反應，像患者心臟結構出了問題，聽診時可以聽到很明確的心雜音，即便不是心臟專科，也能透過聽診器察覺異狀、揪出問題來。

榮總心臟內科醫師郭風裕指出，正常心音主要是「撲通」兩聲，撲、通之間還有一個輕微「呼」聲為收縮期的心音，若是「呼」聲很強烈，要盡速就醫，此時醫師會根據手腕脈搏強度弱，研判是否為主動脈瓣膜狹窄；若是二尖瓣位置更大聲，代表可能是二尖瓣逆流，聽心音只能聽出端倪，確定診斷仍需要依據超音波、心電圖檢查。

一名20多歲女患者心臟膜發炎，伴隨二尖瓣脫垂，心臟瓣膜又因菌水症感染，瓣膜全被細菌吃光，口插管全身水腫，後來只能換機械瓣膜，術後隔天水腫全消，也不用再插管；另名20多歲女患者有主動脈瓣膜有心內膜炎，身材過瘦僅40多公斤，透過手術換瓣膜，體重半年增加10多公斤，身材恢復正常。

郭風裕表示，以主動脈瓣膜狹窄為例，發現期別不同，預後差很多。輕度狹窄時，可能只是覺得走路有點喘，但當重度狹窄、胸口會痛，這時平均壽命可能只剩五年。一旦到了走路會昏厥、就只剩三年。若等到腳都已經腫了、已經心臟衰竭，平均壽命只剩兩年。若有心悸、容易喘、胸痛胸悶、容易疲勞、頭暈昏厥、體力下降要及早就醫。

榮總重症醫學部主任暨台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春指出，聽心音主要是借助聽診器，來分辨心音的強弱、速度與頻率等。心臟瓣膜疾病在各個年齡層都可能發生，早期可能完全沒有感覺、即便有症狀也不一定能直接聯想到是心臟發生了問題，在就醫時也可提醒醫師聽心音，亦能盡速發現心臟異常。