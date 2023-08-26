李玟生前控訴遭《中國好聲音》節目組羞辱後，相關黑幕接連被爆出，由於難擋輿論壓力，浙江衛視昨(25日)宣布節目暫停播出，消息曝光後，多次為李玟抱不平的甄妮激動表示：「是你們的功勞，正義之聲萬歲」，不過她稍早再次發文強調會注意自身安全，引發網友關注。

《中國好聲音》遭暫停播出後，讓身為李玟好友的甄妮相當興奮，認為正義終究會被伸張，稍早卻發文表示：「不敢太高興，出爾反爾本常事，Eyes on you」，她表示只要節目還未「跌停下架」，就有起死回生的可能，不免擔憂目前僅是對方的暫緩之際，自我提醒：「絕不能鬆懈」，接著向所有關切此事的人喊話：「不敢奢望你們能和我繼續走下去，但對壞人善良即是對自己殘忍」。

不過有網友指出節目副導演柳驪是體制養出囂張跋扈態度的90後，不僅沒有道德底限，行徑更是為所欲為，提醒甄妮：「真的要小心那類人的反撲」，對此，甄妮不忘感謝對方提醒，強調自己會多加留意，目前則是等待調查報告出爐，盼望公道能長存。

甄妮提醒自己絕對不能鬆懈。（圖／甄妮臉書）

甄妮強調會注意自身安全。（圖／甄妮臉書）

甄妮得知好友李玟生前遭《中國好聲音》節目組羞辱後，多次跳出來發聲，除了直接控訴：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，還點名那英、那辛、謝霆鋒以及王菲，認為這些人都是資本商，「只要是死黨酬勞就隨便給。她們天天混的，有沒有資格導師重要嗎」。