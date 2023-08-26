警方查獲兩瓶神仙水及毒咖啡包等毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

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北市保安警察大隊日前在大同區執行路檢勤務，攔停一輛計程車，後座34歲黃姓女乘客雖謊報身分，但仍遭員警識破，並在其攜帶的行李內查獲大量安毒、K他命、毒咖啡包，還驚見俗稱「神仙水」的液態搖頭丸，研判黃女是運毒小蜜蜂，當場將她逮捕依法法辦。

小黃遇攔查女乘客謊報身分，恍惚自爆有「神仙水」等大批毒品。

據了解，黃女是名傳播妹，疑似因吸毒導致精神狀況不佳、身形消瘦。保大中隊長吳文城指出，當日11時許，黃女在被警方盤查時，先謊報姐姐的個資遭員警識破，神情恍惚的黃女還一度走向對向車道，被員警緊急拉回才未發生意外。

員警詢問黃女有沒有攜帶違禁品時，黃女竟自爆毒咖啡包就放在計程車後座，警方在手提袋內果然查獲10包含有搖頭丸成分的「懦夫救星」毒咖啡包，當場將黃女逮捕帶回偵辦。

過了3小時後，計程車司機跑到警局，表示發現後車廂內還有一個黃女遺留下來的行李箱，自己並沒有打開過，不知裡面裝有什麼物品。

警方赫然發現，行李箱內還有安非他命4包、K他命2包、安非他命成分哈密瓜藥錠7顆，及2瓶含有搖頭丸成分的「神仙水」。黃女坦承這些毒品都是她的，但辯稱都是自用並無對外販售。

警方表示，坊間訛傳「神仙水」具有提升性慾、興奮感等功效，但神仙水又稱液態搖頭丸，實際為第二級毒品，作用為中樞神經抑制劑，是一種無色無味的透明液體或粉狀，可溶於水或飲料中，服用後將導致暈眩、昏迷，常被歹徒當作「約會非禮」、「偷拍攝影」或「控制行動」等非法用途。

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