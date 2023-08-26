新竹縣峨眉鄉峨眉湖昨天（25日）發生溺水事件，23歲江姓男子與友人在該處玩立式划槳（SUP）溺水，今天上午被發現遺體。目前正值農曆7月，民俗專家楊登嵙看完落水影片直呼「就是抓交替」，首先江男落水的地方靠近樹旁，通常好兄弟都躲在遮蔽物下方；再來江男掙扎動作和一般溺水不太一樣，像是整個人直接被拉下去。

楊登嵙表示，好兄弟在白天時怕大太陽，通常會躲在遮蔽物如樹旁或橋下，若靠近它，遇到運勢不好就容易被「抓交替」；另外從「掙扎畫面」來看，男子與一般溺水不太一樣，通常不小心跌落水裡應該會抓住東西，或人在水面浮浮沉沉、掙扎3至5分鐘，但男子是直接被「往下拉」，連頭都起不來，像是被某種力量往水裡拉，「就是被水底下的好兄弟『抓交替』」。

楊登嵙呼籲，農曆7月好兄弟放假，切勿到沒有救生員的河邊、溪邊、海邊玩水，尤其是經常出現憾事的危險水域，以免被「抓交替」當替死鬼。另外也不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟。

不過該處並非第一次發生意外，7年前有一名25歲男子和友人在同個地點玩水上摩托車，摩托車還沒發動，他就先解開繫在岸邊的繩索，沒想到摩托車漂離，男子從車上落水，至今尚未找到人。

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