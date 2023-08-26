白襪主場公告賽後音樂會臨時取消，引起觀眾的不滿。（美聯社）

芝加哥白襪主場迎戰運動家的比賽不幸傳出槍擊事件（美國時間周五晚間），根據《美聯社》報導，槍擊爆發在左外野觀眾席，警方指出位置在第161和162區，造成兩個女人受傷。42歲女子腿部受創，26歲女子腹部擦傷，前者送醫情況穩定，後者拒絕接受醫治。大聯盟與白襪球團沒有提供更多訊息，不過當晚的賽後表演被取消。

現場目擊者湯姆米勒（Tom Miller）說，他坐在槍擊地點的後兩排，他沒看見槍擊也未聽見槍聲，但他有看到受傷女子的腿部流血。「突然這位女士的腿開始流血，他們那一排有兩三人被擊中，我很確定至少有兩個。」保全人員將他們帶離到另一區座位，他們又停留了45分鐘。

當地警方還在調查中，芝加哥媒體報導有目擊者說是兩個男子爭吵而引發槍擊，也有人見到地上的彈殼。球場大螢幕公布賽後的音樂會因為「技術困難」臨時取消，但未提供更多資訊，觀眾噓聲四起。警方初步只確認有槍擊事件發生在白襪主場「保證率球場」的比賽中途。

該場比賽於當地晚間6時開打，入場觀眾約2.2萬人，客隊運動家以12比4大勝。白襪今年重建失敗也引起球迷不滿，現場有人大喊「賣掉球隊」，白襪前幾天開除了多年的執行副總與球隊總管。