味全龍今年季中選秀挑走6人，對於新秀未來規劃，總教練葉君璋表示，除了具有旅外資歷的投手張景煜下半季會在一軍出賽外，其餘5人都會在二軍磨練，不會成為今年即戰力。

龍隊今年首輪選進穀保家商畢業的劉俊緯，接著挑走左投張景煜、姚恩多、黃侰程、陽念祖、林柏佑，除了先前已宣布簽下張景煜外，其餘新秀合約也差不多談妥。

對於今年選進來的新秀安排，葉總明確的表示，除了張景煜外其他5人下半季都不會在一軍出賽，主要是今年龍隊二軍投手出現較多傷兵，教練團有所警覺，必須要做出調整。

「我認為這不是太好的狀況，現階段必須要做個修正，未來不希望再有今年這樣的狀況發生。」葉君璋指出，龍隊成軍前4年球隊戰力較無明顯一、二軍之分，同時要兼顧球隊戰績又要培養新秀，讓球隊沒有太多空間去做區分。

「之後這部分區分會更清楚一點，減少越級比賽的狀況。」葉總繼續說：「張景煜是因為他有美職經驗，有職棒經驗，但其他人沒有，所以會讓他們先在二軍磨練、成長。」