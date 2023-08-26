俄羅斯表示，首都莫斯科今天凌晨遭遇新的無人機攻擊，有關當局因此被迫再度關閉為莫斯科服務的3座主要機場。

路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，一架無人機在莫斯科州伊斯特拉（Istra）地區上空遭防空系統擊落。伊斯特拉位於克里姆林宮以西約50公里處。

俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，莫斯科3大機場謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）、杜莫迪多沃機場（Domodedovo Airport）與伏努科夫機場（Vnukovo Airport）今天全都暫停飛機起降數小時。

近幾週來，針對莫斯科與其他俄羅斯掌控領土的空中攻擊增加，包括昨天針對克里米亞半島的攻擊，最後俄羅斯在上空攔截到42架無人機，這是自俄烏戰爭開打以來，據稱規模最大的空襲之一。克里米亞半島於2014年遭俄羅斯併吞。

這些襲擊沒有造成大規模破壞，但攻擊的強度迫使俄羅斯當局本週數度暫時關閉服務莫斯科的機場。

自從兩架無人機5月初在克宮上空遭摧毀以來，包括今天的襲擊在內，針對俄羅斯的攻擊強度都增加，俄羅斯將這些攻擊全都歸咎於烏克蘭。

烏克蘭並未立即回覆置評要求，且幾乎從未公開招認犯下俄羅斯境內或烏克蘭俄占區的攻擊案。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120826