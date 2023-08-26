竹南鎮中港陳家古厝展出傳統中元普渡祭祀活動，由老師父蕭政德所雕製的兔子造型祭品。（番社30提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮中港陳家古厝展出傳統中元普渡祭祀活動「抾桌」吸引許多小友圍觀。（番社30提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮中港是清朝台灣與大陸重要來往港口之一，因海路兇險，中港地區民眾非常重視中元普渡祭拜好兄弟來求得通行平安。中港地區將籌備祭品稱為「抾桌」沿襲至今，因時代演變已失去過去普渡的盛況，竹南鎮在地「番社30」青年幫大家找回這項傳統，在竹南陳家古厝舉辦「中元普渡抾特展」讓大家得以一覽過去傳統習俗的精妙。

「抾桌」是台語，直譯成中文為撿桌，這是過去竹南鎮中港地區百姓為了中元普渡，籌辦各種祭拜好兄弟祭品，就稱為「抾桌」中港地區過去曾是竹南鎮的經濟宗教中心，為了表示對好兄弟的誠敬之意，還曾舉辦「抾桌」比賽，比賽看誰家的祭品最別出心裁，最豐盛華麗好看，許多民眾使出渾身解數來籌辦祭品，也成為中港地區最具特色的民俗活動之一。

今年的「抾桌」特展，除了請來三屆抾桌冠軍的老師父蕭政德，操刀展示華麗的食藝創作，同時加碼與蕃社烘焙小屋合作，帶領地方學童以麵粉、雞蛋創作出食藝作品，還有複合媒材的手作老師帶來真假難辨的食物模型，山珍海味齊聚一堂，重現中港抾桌風華。

蕭政德以1公尺高的財兔為主題，撒上金黃小米閃閃發亮，還有鹹菜披身的姜太公釣魚、山薑海味、精緻的南瓜雕刻……等，讓人目不暇給的食物創作，讓抾桌的食藝精神彰顯得淋漓盡致。

由番社30主辦的食農教育與食藝夏令營，結合中元普渡抾桌活動，帶領孩子們從食物來認識家鄉，更全面動手做在地食材料理與創作抾桌作品，孩子們用麵團製作出麵包三牲雞豬魚，還有海底世界的章魚、螃蟹、烏龜等生物，更利用泡芙圓滾滾的造型製作出海龜大軍，讓抾桌的舞台充滿海洋意象。

中港「抾桌」藝術展，將在陳家古厝展出兩週，26及27日兩天古厝廣場有小市集，現場有咖啡、甜點、冰淇淋職人在現場，歡迎大家一起來看抾桌，吃點心。