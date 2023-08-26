眼見不為憑！ 刑事局傳授「這一招」，AI變臉詐騙秒破解。

近期深度偽造（Deepfake）技術的快速發展，警方指出，這項技術可以製造出逼真的虛假影像和音訊，將人們的臉孔和聲音合成到完全捏造的場景中，不肖分子可能使用這種技術，假冒親友或名人從事詐騙或製造假訊息，提醒民眾眼見不為憑！

警方表示，隨著社群網絡的發達，運用社群媒體及通訊軟體的便利性，與親朋好友聯絡或聯絡公務已成為民眾日常生活的一部份，但「科技始終來自人性」，「詐騙也是利用人性」，隨著科技的進步，利用AI深偽（Deepfake）變臉技術假冒親友、同事或名人的詐騙手法也隨之而生。

所謂的AI深偽（Deepfake）變臉技術，可以製造出逼真的虛假影像和音訊，仿真度極高，從正面觀看來以假亂真，很容易讓民眾誤認。刑事局表示，目前可先破解AI變臉詐騙的方式是側臉、脖子部位，現今軟體不會偵測分析及套用到，因此側面影像會產生模糊狀，臉部跟脖子也會產生色差。

刑事局特別拍攝「拆解AI深偽（Deepfake）變臉詐騙影片」，同時呼籲民眾，由於科技進步，任何事情不再能以「眼見為憑」視之，現今AI變臉軟體內建許多來自不同人種的臉部圖片，甚至連名人、明星的照片也有，且軟體使用者還可以自由選擇性別及種族。

民眾如果與熟人視訊察覺有異，或是與生活中未見過的人，或自稱檢警的公務人員視訊，可以要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，就可以藉由影像破綻分辨出對方是否使用深偽AI技術變臉，千萬不要因為鏡頭的那端是以為的熟人就受騙上當，接獲各項影音訊息務必提高警覺，也謹記「談到錢要警覺、談借錢要查證、談投資金錢要當心」，發現深偽犯罪或遇有疑慮，可打防詐專線165諮詢查證。