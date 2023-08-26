UD750GM PCIE 5.0電源供應器的16-pin線材則可以提供顯示卡高達450W的電力，支援中高階顯示卡。兩款電源供應器也完全符合Intel ATX 3.0 標準，可以承受高達2倍的總功率超載瞬間輸出。

技嘉新推出的兩款電源供應器能夠完整支援最新的PCIe Gen 5.0與ATX 3.0規範。傳統電源供應器為了支援PCIe Gen 5.0顯示卡，需要使用一條多個8pin轉一個16-pin的轉接頭。UD850GM PCIE 5.0 白色版與UD750GM PCIE 5.0電源供應器只需使用一條16-pin的線材，就可以直接對PCIe Gen 5.0的顯示卡來提供高達各600W與450W的供電，為顯示卡的安裝提供了更大的便利與安全。讓機殼內部呈現出更為簡潔美觀的風貌，同時有效提升了風流的順暢性。此外，兩款電源供應器完全兼容 Intel PSDG（Power Supply Design Guide）ATX 3.0 標準，支持高達 200% 的功率超載瞬間輸出，達到 70% 以上的低負載效率，符合所需的電源時序標準。

技嘉此系列的電源供應器皆秉持技嘉超耐久(Ultra Durable)的卓越設計理念，集結了主日系高品質電容，強化版散熱解決方案，12公分 HYB 智能靜音風扇，與OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP電路保護設計等，確保電源供應穩定可靠。