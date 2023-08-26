寶特瓶輕巧的特性，讓許多人重複使用，甚至當成水壺使用，但營養師陳嫚羚表示，寶特瓶耐酸鹼、耐熱，一般常溫下重複使用，不至於造成危害，但若已變形、變色，或經過高溫接觸，就不建議重複使用。此外，若嘴直接碰觸瓶口，易殘留滋生細菌，大增食安風險。

陳嫚羚在其臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」表示，製造寶特瓶的材質為聚乙烯對苯二甲酸酯（PET），特性是硬度韌性佳、質輕、不揮發、耐酸鹼，耐熱60～85℃，一般常溫正常情況下重複使用，即使含有微量化學物質，也不至於危害健康，但寶特瓶已變形、變色，或經過高溫接觸，例如盛裝60℃以上熱水、久置於炎熱的車內或車廂，就不建議再做使用。

她表示，寶特瓶重複使用的風險有3項：

1. 細菌孳生：寶特瓶一旦接觸過口腔，瓶口就容易因為口水殘留滋生細菌，特別是盛裝含糖飲料、豆漿、乳製品或植物奶等含營養成分的內容物，更容易加速細菌繁殖，增加食安風險。

2. 不易清洗：寶特瓶瓶口窄小，不容易清洗乾淨；尤其是盛裝茶或咖啡等易染色的內容物，更容易產生難以清洗的沉澱物，隱藏細菌。

3.清洗磨損：若使用刷具清洗寶特瓶，造成塑膠表面、產生刮痕，容易增加化學物質溶出風險。