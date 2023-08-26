（影片 / 警方提供）

新北市新莊1名40歲黃姓男子，昨（25）日上午本來要帶母親去吃早餐，黃母拒絕，雙方因此發生口角，黃男一怒之下推到母親，導致黃母一時重心不穩、頭撞玻璃門，此舉卻意外造成母親不治身亡。

根據警方調查，黃男昨上午9時許，正想帶同居母親曾姓婦人（64歲）出門吃早餐，卻遭到拒絕，母子二人隨即發生口角。過程中，黃男動手推了母親一把，母親往後倒退時不慎撞到玻璃門，當時黃男見母親意識尚且清楚，將母親扶至一旁休息後，認為母親並無無大礙，因此就沒送醫。

未料，直至昨日傍晚5時許，黃男胞弟返家，發現母親雖然意識清楚，但卻深感身體不適，於是立即打119報案。待救護人員抵達現場後，發現曾婦左眼紅腫、雙腳擦傷，雖有呼吸心跳，卻於送醫途中已無生命跡象，到院搶救後於晚間6時58分宣告死亡。

據悉，死者黃母幾年前罹患中風，行動不便，期間皆由黃男兩兄弟輪流照顧。根據附近鄰居透露，表示先前已聽聞曾婦（黃母）身體不好，一直以來都是黃男兩兄弟悉心照料，並說「她兒子很好、孩子很乖啊。」

警方（25）日經獲報，隨即前往黃男住家採證，並至醫院將黃男帶回訊問，待釐清案件發生過程，訊後依傷害致死罪嫌移送。