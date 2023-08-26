桃園市長張善政與駐舊金山辦事處處長賴銘琪（右三）等貴賓合影。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

橡子園顧問公司董事長陳五福。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政訪美團接近尾聲，在矽谷舉辦招商說明會，他以過去在高科技企業經驗宣傳台灣絕佳的區位優勢，桃園更是人才充沛、基礎建設完備，全程全英文互動，期盼將矽谷經驗引入桃園，成為美商設立亞太營運總部的首選。

招商說明會邀集來自半導體、金融、軟體、設計、創投及教育等領域的20多家公司協會，以行銷桃園投資環境為主軸，向美商剖析桃園具有投資環境、產業供應鏈及充沛人才等優勢，並提供單一窗口的完整投資服務，期盼引進外國企業至桃園投資設廠或擴大在台投資、技術合作或設置研發中心等，讓桃園成為美商設立亞太營運總部的首選。

桃園經發局長張誠與現場業者交流。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政面對與會者詢問台灣投資環境，他就政府部分以全英文回應，他指出，政府在專業人士來台工作的相關規定有值得改善之處，政府應儘量提供便利，以免將人才拒絕於台灣之外，他並以自己過去在高科技企業經驗，強調台灣在電子產業生態系中有絕佳的區位優勢，桃園更是兼具人才充沛、基礎建設完備等強項。

張善政提到，桃園的交通基礎設施，包括機場捷運、鐵路和高速公路系統及相關交通運輸系統持續升級，桃園航空城的自由貿易港區，也為企業提供免稅環境，有很大的投資吸引力。駐舊金山辦事處長賴銘琪也蒞臨現場，並表示對桃園投資環境極具信心，期待本次交流能促成更多台美雙邊的投資合作機會。

創設多家科技公司，擁有超過20年創投經驗的矽谷Pack -Link Ventures董事長許明全分享台灣新創環境的利基，並說明台灣新創資本市場與矽谷差異之處。

有矽谷創業之神美譽的橡子園顧問公司董事長陳五福，則分享台灣新創接軌國際的機會，並表達未來不應有「傳產」或「非傳產」之分別，不管在任何行業，掌握科技應用及市場嗅覺，才是致勝良方。