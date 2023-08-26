苗栗家扶中心2023年拔尖贈書計畫26日由蕭明峯夫妻贈文具書籍給小一新生。（苗栗家扶提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心2023年拔尖贈書計畫26日由雄中校友會贈文具書籍給小一新生。（苗栗家扶提供／謝明俊苗栗傳真）

2018年一群善心人士推動拔尖贈書計畫，援助家扶中心弱勢家庭小朋友能有新的文具書本可用，苗栗家扶自立青年蕭明峯率領政大EMBA企業界的同學好友們，從3年前起一起共襄盛舉，26日上午，5家企業共同提供46名家扶小一學童新生文具禮品，贈送給這些小朋友，期望能幫助他們完成學業，用教育來翻轉人生。

拔尖贈書計畫則是在2018年初，由雄中75級同學會發起，與南高雄家扶中心合作，針對積極升學用功的家扶孩子，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元的選書費用，客製化他們所需要的參考書。

3年前，苗栗家扶自立青年蕭明峯率領政大EMBA企業界的同學好友們一起共襄盛舉，加入這項拔尖贈書計畫，第1年共有5家民間企業，提供46名小1學童新生文具禮品，包括書包、鉛筆盒、削鉛筆機、彩色筆、水壺、字典...等。

苗栗家扶中心今年是第三年參與拔尖計畫，今年共有30名國小、國中及高中學生受惠，學童們獲得所需的評量、自修與學習寶典等參考書籍，讓這群孩子不因家長無法提供充足的學習資源，而影響了在學習路上的前進腳步。

其中像是啾啾的爸爸打零工、母親是休閒山莊的房務人員，憑藉微薄的工作收入來養育六個孩子，最大的才小六、身為老么的啾啾今年九月也要上小學了。啾啾爸媽除了要煩惱一家子的生活費外，也需要添購五個孩子們的文具用品，以及啾啾上國小後所需要的書包、字典、鉛筆、削鉛筆機...，著實是一筆不小的開銷，對原本已是生活不易的啾啾爸媽需要增加工作時間提高收入來支應，幸好有苗栗家扶中心拔尖計畫援助，解決啾啾家裡讀書開支難關。

家扶中心推動的「無窮世代」計畫，希望能看見家庭的復原力，並持續透過教育、生活、急難救助等方式，協助經濟弱勢兒少與家庭，從基本生活穩定到逐步邁向脫貧，邀請大家一同加入扶幼行列，幫助經濟弱勢家庭突破逆境、翻轉生命。