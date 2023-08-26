登革熱疫情升溫，彰化鄰近縣市雲林更突破百例，衛生局不敢大意，25日接獲醫院通報後，第一時間啟動疫情調查及孳生源清除工作。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣累積1例登革熱確診病例，相隔13天今再爆1例登革熱NS1陽性，衛生局表示，25日接獲醫院通知有民眾NS1陽性，確診為本土登革熱個案，確診者為中年男性，住在北彰化，潛伏期間有高雄市小港區的活動史，研判感染地為高雄市。

登革熱疫情升溫，彰化鄰近縣市雲林更突破百例，衛生局不敢大意，25日接獲醫院通報後，第一時間啟動疫情調查及孳生源清除工作。協調環保局及鄉鎮公所完成化學防治噴藥。

衛生局表示，截至今日為止彰化累計2例本土登革熱個案，2列皆有中南部活動史，呼籲民眾加強孳生源清除，如出現疑似症狀，包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局表示，截至今日為止彰化累計2例本土登革熱個案，2列皆有中南部活動史，呼籲民眾加強孳生源清除。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局說，經查獲積水容器有孑孓，將依傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，可按次處罰；如拒絕、規避或妨礙最高可依傳染病防治法規定，處30萬元罰鍰。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局提醒，民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作，務必作好防蚊措施，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局強調，提醒民眾務必配合各項傳染病防治工作，應定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，清除戶內外積水容器，經查獲積水容器有孑孓，將依傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，可按次處罰；如拒絕、規避或妨礙最高可依傳染病防治法規定，處30萬元罰鍰。