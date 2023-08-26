【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒。《中天新聞》表示，從多家媒體鏡頭證明記者沒有不當肢體接觸，同時也在25日聲明指出，忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。而最近有一份最新的民調指出，《中天新聞》對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，有94％的網友表示「支持！賴品妤自己跌倒，結果民進黨群體霸凌記者，一定要告到底！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》26日對於「請問你支持中天記者告賴品妤跟民進黨嗎？」進行網路民調，截至26日下午15時止，已有1.5萬人參與投票，有94％的網友表示「支持！賴品妤自己跌倒，結果民進黨群體霸凌記者，一定要告到底！」、僅有6％的網友認為「不支持，賴品妤是無辜的」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「一定要，給那些假戲子好看」、「他們的嘴臉從來沒變，靠指責別人來掩護自己」、「真的一面倒，告得贏」、「支持告到底」、「以後採訪要帶高速攝影機跟空拍機」、「那時候看到我以為是演八點檔」、「這種演技一定要被法院認證一下才能媲美奧斯卡」。