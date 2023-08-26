台灣民眾黨總統參選人柯文哲9月行程馬不停蹄，除了成立各縣市選哲之友會、走訪百工百業，9月中旬將前往台南、高雄展開長住Longstay計畫，與在地居民互動，用行動破除「跨不過濁水溪」的魔咒。

2024總統大選邁入倒數4個多月，柯文哲5月正式宣布參選總統後，選戰活動如火如荼，包含演唱會、4週年黨慶、各縣市選哲之友會等。

邁向9月，柯文哲除了例行的公開行程，民眾黨將陸續補完「選哲之友會」縣市拼圖，包含桃園、新竹、南投及彰化等縣市。

值得注意的是，新竹市長高虹安預計將出席新竹場的選哲之友會成立大會，這也將是高虹安因涉助理費案被起訴後，首次與柯文哲公開同台造勢，兩人互動備受關注。

另一方面，雖然柯文哲過去遭酸「民調跨不過濁水溪」，民眾黨也被戲稱是「北部黨」、「都會黨」，民眾黨人士透露，柯文哲將在9月中旬前往台南、高雄，展開長住計畫。

民眾黨人士表示，柯文哲到中南部長住時，除了走訪中南部產業，也會與基層居民互動。

民眾黨人士指出，柯文哲9月將持續端出政見牛肉，包含住宅、長照、能源、交通、外交國防等政策面向，並視議題採取線上、線下虛實整合方式宣傳，盼觸及更多不同族群，爭取更多選民認同。