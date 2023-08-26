陶瓷傳習工作坊將傳統手工藝之美，傳習給對陶瓷工藝有興趣的學子與社會大眾。(于家麒攝)

不少家長帶著孩子一同參加陶瓷傳習工作坊，共享親子的歡樂時光。(于家麒攝)

寓意翩翩起舞及夫婦相隨的松鶴遐齡壽桃，已於陶瓷廠門市部搶先販售中。(于家麒攝)

「全國唯一官窯」金門縣陶瓷廠走過一甲子，即將迎來60周年廠慶，規畫推出一系列相關慶祝活動，包括陶瓷市集、復刻經典商品，以及陶瓷工藝美學傳習工作坊等，期使陶瓷工藝文化能永久傳承。陶瓷廠更復古新創表新意，精美復刻在70年代金門地區家家戶戶供桌上都會擺上一對的「陶瓷壽桃」，在藝師重新設計的圖案下，重展新的面貌。

廠長何桂泉表示，該廠成立於西元1963年，是台灣目前唯一的「官窯」。今年適逢建廠60周年，縣長陳福海也相當關心該廠的發展與未來，上任後多次蒞廠視察，皆表示陶瓷廠應多思考如何將手藝傳承，使縣民能廣泛瞭解金門的文化與產業；為此特別規畫將傳承一甲子的陶瓷工藝，透過手作工作坊活動的推力，將傳統手工藝之美傳習給對陶瓷工藝有興趣的學子與社會大眾，使得工藝技巧能永久流傳下去。

陶瓷廠指出，此次推出的陶瓷工藝美學傳習工作坊總計辦理４個梯次的課程，受眾包含學生場、樂齡場、一般大眾及技能訓練專班。其中技能訓練專班授課共計39小時，將從陶土的認識開始，模具製作、成形方法、裝飾技法、施釉裝窯、釉上彩、釉下彩、設計方法等皆有加入課程中，期使所有學員都能於本課程後具備獨立操作陶瓷工藝的技法，也使陶瓷工藝文化能開始傳承，也歡迎有興趣的朋友前來報名。

採訪的同時，現場正進行一場次的傳習工作坊學生專場課程，學員們在技師的指導下發揮想像，製作具有個人風格的特色造型門牌。正忙著上色的小學員們說，在製作過程中難度最難的就是要捏出自己的姓氏，筆劃多的此時就很可憐，因為要花很多時間，失敗率又高。

陪同孩子參與課程的家長則表示，這次陶瓷廠推出的傳習工作坊課程非常棒，不但可以讓孩子認識陶瓷這項傳統工藝，課程中也能培養孩子的專注力與想像力，更重要的是大人也能參與其中幫忙出出點子，共享親子的歡樂時光。

開箱甲子年華，復古新創表新意！金門陶瓷廠在歡慶60周年的同時，也在藝師重新的圖案設計下，復刻推出「陶瓷壽桃」。何桂泉說，壽桃原是用於祝壽長輩的吉祥象徵，在70年代時的金門家家戶戶供桌上都會擺上一對討吉利，這次透過藝師巧手將一顆顆的壽桃以瓷土製作成形，並賦予「鶴」的長壽意象。寓意翩翩起舞及夫婦相隨、成雙成對的松鶴遐齡壽桃，已於陶瓷廠門市部搶先販售，每對900元，有興趣的民眾可電洽(082)332-857諮詢相關訊息。