曳引車劉姓駕駛與他人發生行車糾紛，竟拿出BB槍傷人。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市一名陳姓男子今日上午騎機車行經小港區高鳳路時，疑似因為閃避車輛突變換車道，害後方一輛曳引車緊急剎車險些撞上，曳引車劉姓司機不滿，竟掏出瓦斯BB槍朝陳男射擊，導致陳男手臂受傷，警方獲報趕往處理，將所有人帶回處理偵辦，並依法移送及裁罰。

事情發生在26日10時45分許，據警方了解，24歲劉姓曳引車駕駛稱，當時他行駛於高鳳路上，發現57歲陳姓男機車騎士為了閃車，沒打方向燈就變換車道，導致他緊急煞車，劉男因此不滿，才持BB彈玩具槍對陳男射擊，造成陳男右手手背受傷。

陳男騎車追到中安路與金城路口後，機車後座的陳男兒子立刻下車，將劉男攔下，並報警處理，警方到場後將雙方帶回派出所內釐清案情，並於劉男車上查獲BB彈等物。全案詢後將對劉男依刑法傷害罪移送，及社會秩序維護法第65條移請裁罰，另外，雙方事發時違規部分，警方均依法掣單舉發。