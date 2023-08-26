峇里島是許多情侶的度假勝地，旅遊業者小胖分享，某次帶到一個峇里島團，是一間公司的員工旅遊，其中有對情侶本來玩得好好的，結果到了第三天女生卻哭著求他幫忙另開房間，因為男友帶她出來玩，竟然是想提分手，然後希望能藉由旅遊留下美好的分手回憶，超扯原因讓小胖當場傻眼，直呼男方真的很變態，沒想到1年後好奇詢問這對情侶的後續，竟聽到兩人已經結婚的喜訊。

旅遊業者小胖近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，很多情侶或是夫妻喜歡去峇里島旅遊，因為真的很浪漫，某次有間公司的團體旅遊就是去峇里島，他帶著那團的時候，起初沒覺得什麼問題，直到第三天行程結束，團員中有一對情侶，女生竟然哭著求他幫忙多弄一間房，因為男友帶她來這趟旅行是要分手，她實在無法再忍耐下去了。

小胖表示，他當初聽到的時候滿頭問號，因為峇里島的風景優美，多數人都是帶著另一半來求婚的，怎麼到了這一對情侶身上，竟然就變成了「分手之旅」，後來他詢問了男方為什麼要專程帶女友到峇里島來分手？對方竟說，就是想讓女友有個美好的回憶，希望兩人分手後，女友可以記得美好的記憶。讓他傻眼直呼，你太變態了。

小胖指出，後來他幫女生在飯店多開了一間房，女生就這樣多付2晚的錢，最後整個公司團順利飛回去台灣，隔了一年，同一間公司又辦旅遊團，他忍不住詢問當年那對情侶的狀況，結果那對情侶竟然結婚了，因為男方回台灣以後，覺得還是女友好，因此兩人就復合了，最後也修成正果結婚，之後兩人生小孩以後，還特別發了喜帖和油飯給他，讓他覺得一切都太神奇了。