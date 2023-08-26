林森中醫昆明院區家庭醫學科鄭玠豪醫師。（北市聯醫提供）

有位75歲長者平時身體硬朗，有服用各類維他命的習慣，尤其每天把維他命C發泡錠當成開水喝，卻影響檢驗結果而延誤大腸癌病情，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，最好能接受大腸內視鏡檢查。

近年國人健康意識抬頭，各類保養品幾乎成全民運動，其中以維他命系列最受民眾歡迎，但常常在不知不覺中重覆攝取過量的維他命而不自知，有時過量的維他命可能會造成大家沒想到的後果。

鄭玠豪舉例，一位75歲長者平時身體硬朗，唯一困擾是退休後10年間時常有輕微腹瀉，就醫診斷為大腸激躁症，此後固定回診追蹤，腹瀉症狀一直持續，而長者平時有服用各類維他命的習慣，尤其每天把維他命C發泡錠當成開水喝。

鄭玠豪也說，在多次定期健康檢查中，糞便潛血篩檢（大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果，其間有建議大腸內視鏡檢查，但長者以害怕疼痛和糞便潛血篩檢正常為由拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，經檢查發現直腸內有一巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

鄭玠豪表示，定期糞便潛血篩檢應能提早發現此一情況，但由於長者攝取大量維他命C進入體內，過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上長者未採納醫師建議接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。

鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。