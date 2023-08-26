貴州茅台酒產地仁懷市市場監督管理局近日發出聲明，稱近日在抖音等網路平台出現關於「屌茅」酒相關信息。「屌茅」為未註冊商標，該產品涉嫌違反《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國商標法》等法律法規。其已對涉案當事人進行立案，案件正在依法調查處理中。

仁懷市市場監督管理局8月23日發出聲明稱，對抖音等網路平台上出現關於「屌茅」酒相關訊息高度重視，立即對有關線索開展核查。經查，「屌茅」為未註冊商標。市監局聲明要求全市各酒類市場、酒類包材市場嚴禁違法印製相關包裝材料、生產銷售相關產品；類網路銷售不得製作、發布、傳播低俗庸俗訊息。

據悉，一款名為「屌茅」的白酒在多個電商平台公開銷售，包裝和飛天茅台十分相似，售價也一樣為1499元人民幣／瓶，然而實際到手價僅百元左右。目前，該款白酒在淘寶、京東等平台已搜索不到。

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