嘉義造勢竟跳電！柯文哲虧民進黨「不是不缺電」 揶揄「明文規定」：又是小動物嗎？ @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲今(26日)在嘉義市舉辦「嘉義台灣選哲之友會」成立大會，但會場兩度跳電，柯文哲大酸民進黨常說「不缺電」，今天又是小動物嗎？還批「新潮流不倒，台灣不會好」。對此，台電回應，線路供電正常，初步研判是餐廳配合造勢活動外接設備，造成用電超載燒損接戶線。

民眾黨嘉義市黨部今在大同路一處婚宴會館舉行「嘉義台灣選哲之友會」成立大會，柯文哲未到場前會場就已坐滿約300多人，但會場卻突然跳電，燈光黯淡、冷氣不轉，黨部也調來發電機應急；但柯文哲上台演說不到5分鐘又二度跳電，燈光黯淡、麥克風不穩定。

據《ETtoday》報導，台電表示，經確認台電線路供電正常，初步研判事故主因為該餐廳配合造勢活動外接使用大型音響及燈光等設備，造成用電超載燒損接戶線，導致該餐廳1戶停電，鄰近用戶無停電，台電已同步派員至現場協助用戶復電中。

柯文哲也藉機大酸，民進黨常說「不缺電」，今天又是小動物嗎？由於會場悶熱難當，柯文哲簡短演說後，就還，再講下去可能大家會中暑，直接拍照好了。民眾紛紛搶著與他合照，氣氛熱烈。