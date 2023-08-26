城市小姐、先生創辦人張如君（左）及選拔大會會長張綉菊，對於何柏廷投稿獲獎感到與有榮焉。（松山社區大學提供）

何柏廷（中）接受松山社大校長劉熒瑰（左）及民俗委員會副會長石決在頒獎。（松山社區大學提供）

藝人何豪傑以及和家馨兒子、「星二代」何柏廷日前參加112年「祖父母節」傳愛徵文活動獲得佳作獎，意外揭開他原來還是「官三代」背景，他的外祖父和國柄曾任高雄市新聞處副處長高官多年，輔佐歷任市長包括吳敦義等人。何柏廷說，他最想做的是創造屬於自己的一代，未來想朝模特兒界和影視圈同步發展，希望為自己打造出健康的模持兒形象。何豪傑及和家馨對於兒子何柏廷的未來規劃，都表示十分支持。

何柏廷參加台北市松山區公所、松山社區大學及民俗委員會共同主辦的「祖父母節-戀戀祖孫情，唸唸憶難忘」傳愛徵文活動，他投稿參加徵選，雖然僅些微之差，未能贏得前三名，仍然因為文稿和91歲外祖父的祖孫互動情深，令人感動而榮獲金句徵文競賽-佳作。

何柏廷除了留長髮改造型，暑假都在勤練健身和學衝浪，為自己增添陽光味。何柏廷是去年選出的城市先生，城市形象大使選拔的創辦人張如君以及選拔大會會長張綉菊今天也都出席了頒獎典禮，表示與有榮焉。

松山社大校長劉熒瑰指出，響應祖孫情傳愛徵文活動，有2百多人投稿，88人進入複賽，最後決選出前3名及5位佳作。何柏廷能脫穎而出，誠屬不易。她並感謝台北市松山健康促進協會、松山運動中心、松山區健康服務中心、台北偶戲館、台北市閱讀寫作協會等共襄盛舉，推廣「高齡友善、青銀共伴」加強親子教育，使活動順利圓滿。