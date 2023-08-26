家扶中心邀自立青年施茂隆演講與家扶學生們分享成長歷程。（花蓮家扶中心提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮家扶中心今天頒獎助學金，地方各界到場支持鼓勵。（花蓮家扶中心提供／王志偉花蓮傳真）

下週三要開學，花蓮家扶中心今天頒發獎助學金，自立青年、擔任戶外冒險講師的施茂隆分享成長歷程，提到父母辛苦打零工養活4個兄弟，謝謝家扶幫助，穩定生活與就學，他以「瑪莉歐」堅持不懈、克服困難的精神，鼓勵大家勇於面對生命的挑戰。

花蓮家扶中心發放1200份、892萬獎助學金，截至目前仍有約1成缺口，希望能在開學前補足，也盼社會各界響應，家扶感謝愛心人士協助，讓學生安心向學。今天在花年高中演藝廳頒發獎助學金，約400名高中、大專生到場，為自己的努力喝采。

目前就讀國立科技大學輪機工程系二年級的萱萱表示，從小看著母親1人帶養5名孩子，開學前要一口氣拿兄弟姊妹學雜費、交通住宿費、生活費等，壓力非常龐大，開學時就去做校內工讀，也盡量控制在1天200元以內，獎助學金減輕家中壓力，期許能成為一名優秀的輪機工程師。

受邀擔任達人開講講師的自立青年施茂隆也提到ㄝ小時候父母單靠打零工養活4個兄弟，因為有家扶的幫助，穩定生活與就學，這樣的生命歷程相對更貼近這些學子們的人生，希望他們不要自卑，透過不同的體驗也增加自己的信心與視野。

看著每一位學子力爭上游又向學，曾為幼稚園長、細心陪伴與教育孩童成長的家扶主委胡毓恩欣慰感動，她告訴學生要對自己有信心，會擁有更美好更閃亮的人生，未來有能力，也能回饋社會。