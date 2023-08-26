台北市交通局近日統計，台北市的車禍死傷事故以機車為大宗，約占78％。至於針對機車涉入的路口側撞事故，左轉側撞件數約為右轉側撞件數之3.8倍。對此台北市長蔣萬安在會報中要相關單位檢討，是否是號誌因素所導致，如何透過路型設計、標示來降低風險。交大和交工處表示，會針對燈號「箭頭綠」、「圓頭綠」左轉辨識加強宣導。

根據交通局統計，台北市的車禍死傷事故以機車為大宗，約占78％，機車傷亡率以18歲至24歲最多，車禍位置以路口最多，左轉側撞較右轉多，從2020年至2022年，機車涉入路口左轉側撞，件數共發生2736件，右轉側撞868件，左轉多了3.2倍；此外65歲以上的機車族，事故率也上升相當多，是與年輕族群相比，左轉側撞情形更嚴重，達3.8倍。

交工處在交通會報中表示，一般路口紅綠燈，都是用「圓頭綠燈」的方式來左轉，但「圓頭綠」是隨機左轉，必須要注意對象的來車，利用車跟車的間距來左轉，對駕駛的判斷的負擔就會比較大。這幾年北市已逐漸開始做左轉平行車道的布設，並改成以「左轉箭頭綠燈號誌」作為可左轉的許可燈號，加強駕駛人的守法和對號誌的認知。

交通局長謝銘鴻則指出，未來交通局和新工處會對道路路型做改變，盡量能夠在左轉的時候不要有對向的直行車產生碰撞，交通局性能改善小組也會做中、長期路型改善的工作，交通局會跟新工處一起合作。