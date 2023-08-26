金鐘視帝藍正龍自編自導的青春成長電影《成功補習班》，取材自真實人生故事，今日釋出故事起源花絮，導演藍正龍透露，其實會編導《成功補習班》除了是為了紀念已故恩師陳俊志之外，另一方面則是想記錄自己與學生時期的好朋友所發生的故事。他回憶國中時，常常跟自己的球隊好友玩在一起，有次兩人躺在同張床午睡，醒來時卻發現對方竟摸著他的頭，看似很陶醉，讓他激動地說：「你到底在夢什麼！」

今年最不可錯過的青春成長電影《成功補習班》，故事設定邱以太因家庭因素而寄宿在詹懷雲家中，兩人同住屋簷下的好兄弟感情，其實來自於導演藍正龍的真實少年故事。他分享自己在國中時有一位球隊好朋友，時常去他家中玩耍，甚至會在朋友家中睡覺。只是有一次睡著時，覺得奇怪為何頭癢癢的，結果醒來後發現旁邊是那位好友，他也睡著了但一隻手卻摸著他的頭，看似在做夢非常陶醉，藍正龍便激動地踹醒他說：「你到底在夢什麼！」長大後彼此都已成家，導演藍正龍就思考說：「若是我們之間有人不是直男，那故事發展會是怎樣呢？」因此才萌生了《成功補習班》中，詹懷雲、邱以太兩人的故事源頭。

而談到已故恩師陳俊志，藍正龍眼匡泛淚地說：「我從14歲就認識他了，他是第一個讓我們學生覺得最親近的大人吧！」長大後，藍正龍才明白陳俊志帶給他多元的世界觀：「他給了我很健康的想法，去接納所有不一樣想法的人，甚至帶著我一起去社會運動，當下就覺得好像學到了一些人生道理。」後來恩師陳俊志成為了紀錄片導演，藍正龍也在演員路上發光發熱，兩人亦師亦友的好交情二十多年都未曾斷過，直到恩師生病，藍正龍表示：「我就很心疼，怎麼可以說走就走，我都來不及說跟他說再見，所以我決定要將他在補習班的身影留下來。三年來，我每天都在思考這件事情。」