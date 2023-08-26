生肖馬

屬馬人在9月份，人際關係非常的好，過去相處上不對頭的人，也會變得親切幾分，讓你在人事上感到一帆風順，除了人和心清靜外，貴人也會不時的出現在身旁，給予適時的幫助，由於人緣運好，桃花也會從中悄悄的冒出來，不過在祥和的氣氛中，往往讓你分不清是友情還是愛情，請你不用質疑，這就是愛情，如果你願意，就大膽地投入進去吧，你們將會是一對非常和諧的伴侶，能夠締造出一段浪漫的戀情。在財運上，本月易有入不敷出的情形，應讓自己在工作上更積極點，才能避免財庫破損的狀況。

幸運數字：17

吉祥方位：西南方

生肖羊

屬羊人在9月份，工作上將有新的發展或突破，過去複雜又難纏的問題，本月終將迎刃而解，而且是做出非常完美的成果，不僅能受到長官們的讚賞，也有望獲得獎勵或升職加薪的機會，但是當得到尊榮之後，千萬不要忘記曾經和你一同打拼、幫助過你的人，他們日後仍會支持跟隨著你，是長久在你身邊的好助手，記得一定要多加善待他們。在感情上，這段時間容易與另一伴發生口角爭執，其實對方只是希望你能夠付出更多的關心，不要老把他晾在一旁罷了，如果是單身的人，目前仍不宜對感情有所冀求。

幸運數字：6

吉祥方位：北方

生肖猴

屬猴人在9月份，感情將出現一些危機，如果有另一伴的人，請你一定要多多關心對方，多付出一些，因為在這段時間，可能會有第三者出現，想要爭奪你的伴侶，對方熱情又大膽，充滿著誘惑力，如果你不好好看緊自己的伴侶，幸福可能就要從你的指縫中悄悄溜走了，假使你單身，有心儀的對象，那麼可得加把勁了，因為半路殺出來的情敵非常具有威脅性，請鞏固好自己的地盤，別讓對方有機會介入你們之間。在工作上，算是相當平順，只要認真努力，按部就班，就能得到不錯的收穫與成果。

幸運數字：17

吉祥方位：南方

生肖雞

屬雞人在9月份，祥瑞現門庭，家和萬事興，與每一位家人的相處上，都有更緊密的連結，彼此能互相關懷，互相幫助，展現出一片幸福美滿的氣氛，在這段時間裡，非常適合安排出遊的行程，可以到郊外走走，拉近彼此的心，在自身的工作上，則保持平順，沒有什麼問題產生，如果是參加考試或面試的人，將會有好消息傳來，有機會取得相關證書或得到錄取，在健康上要多注意肩膀和脊椎的問題，可能會因坐姿不良或提取重物所造成，自己在這方面需要多加注意，避免造成痠痛。

幸運數字：32

吉祥方位：東方

生肖狗

屬狗人在9月份，桃花運非常不錯，有機會和自己喜愛的對象，情投意合，墜入情網，不過對於已婚的人來說，就是不折不扣的桃花劫了，而且是糾纏不清的一段情緣，只要一不小心，就有可能做人成功，留下子孫後代，除了難以對家人交代外，後續的問題也會長久困擾著自己，建議已婚人士多加克制自己的情緒，千萬不要一失足成千古恨，造就難以挽回的結果。在工作運勢上，本月常有缺臨門一腳的狀況，只差一步就能成功的遺憾，但是不要氣餒，下半月運勢回升，將有機會順利達成目標。

幸運數字：11

吉祥方位：西方

生肖豬

屬豬人在9月份，將有不安於現況的想法，希望能有更好的發展，這段時間也非常適合做深度的思考，替自己好好的規劃未來，建議可以把時間拉長，把眼光放遠，你的運勢已經有開始向上攀升的走向，加上本月思緒靈敏，感應強烈，能做出非常正確的決定，如果想轉職或創業，這個月都是非常好的思考時機點。在工作上，要多幫助他人，為人作嫁，自己不要計較太多，你會從中學習到很多經驗，也由於你的付出，將來能得到更多的回報，讓自己更為順遂。目前在感情運上，呈現一片清幽，建議不談感情為妙。

幸運數字：31

吉祥方位：西南方