第七十一屆西班牙聖賽巴斯提安影展（Festival de San Sebastián）昨日（25日）公布新一波片單，由台灣導演彭紫惠、王品文執導的首部長片《春行》（A Journey in Spring）入選主競賽單元，將與來自世界各國共十六部電影，一同角逐影展的最高榮譽「金貝殼獎」。

聖賽巴斯提安影展是由國際電影製片人協會認證的A類影展，是歐洲歷史最悠久、最富盛名的競賽影展之一，在西語與拉丁美洲影壇有深遠的影響力，也是許多國際級電影大師初綻光芒的舞台。希區考克的《迷魂記》、喬治・盧卡斯的《星際大戰》皆曾在此首映；西班牙電影大師佩德羅・阿莫多瓦，以及去年獲得奧斯卡最佳國際影片濱口龍介的首部長片，也入選過聖賽巴斯提安影展。

《春行》由金獎演員喜翔與楊貴媚主演，故事關於一個捨不得妻子突然離世的男人，將妻子的遺體放入冰櫃後，在潮濕的春季裡，開始一段面對生命遺憾的旅程。全片以超16mm底片拍攝，描繪生命的滄桑與美麗。最初《春行》入選的是新導演單元，但後來影展表達評審委員「非常喜歡這部片」，遂晉級主競賽片，成為暌違三十年，再度叩關主競賽的台灣電影。

藝術家彭紫惠自台藝大美術系畢業後，旅居歐洲多年，於西班牙瓦倫西亞理⼯⼤學就讀藝術創作研究所。她的創作跨越媒材與形式，經常以「時間」與「內在精神性」為主題，作品形式涵蓋繪畫、雕塑、陶藝、電影等，曾於台灣、西班牙與英國展覽。

王品文則畢業自政大新聞系，與美國洛杉磯羅耀拉瑪麗蒙特大學電影製作研究所。她於2019年以短片《軍犬》獲得台灣國際女性影展金獎，並曾入選台北電影節與法國南特三洲影展的「國際提案⼯作坊」，與日本「東京天才營」。

這次入圍，彭紫惠表示：「西班牙跟台灣一樣都是孕育我創作的土地，可以帶著作品回到聖賽巴斯提安影展世界首映對我來說意義重大。」，王品文則說：「很好奇這部內斂的作品與奔放的西班牙觀眾會擦出什麼樣的火花」。

本屆聖賽巴斯提安影展將以宮崎駿的《蒼鷺與少年》開幕，曾執導《蘋果的記憶》的希臘導演克里斯托斯尼古、以《家戰》獲得威尼斯最佳導演札維耶・萊格蘭德也將帶來新作。《春行》將在9月28日於西班牙世界首映。