一名心急如焚的媽媽上網求助，女兒好不容易考上國立大學，結果竟然想要追隨男友改讀私立科大，而兩人從認識到交往也才短短3個月，這名媽媽一度哭著下跪懇求女兒改變心意，沒想到女兒搬出去和男友同居，更嗆聲要斷絕母女關係，媽媽最後只能尋求網友協助，淚訴：「我只有這個女兒」。

原PO在《匿名公社》發文表示，女兒考上國立大學後遲遲不肯報到，後來才知道她打算和男友一起讀中部某私立科大，「辛苦養育18年的女兒不聽父母的話，只聽才認識交往3個月的男網友讒言！」就算原PO下跪哭著懇求，女兒仍然沒有改變心意。

原PO的老公因此揚言要斷女兒金援，結果隔天女兒就離家出和男友同居，還傳訊息說「我已經成年了，可以自己負責」，原PO只好找老師、朋友勸說，但完全沒有效果，女兒反倒認為被情緒勒索，嗆聲斷絕母女關係，原PO最後沒有辦法，只得上網發文求助，「拜託網友們提供我方法，我只有這個女兒」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「妹妹啊，學歷能跟著妳一輩子，男朋友不一定會跟妳一輩子」、「時間是最好的老師」、「讓他去外面吃點苦！自己選擇的人生自己負責」、「學歷很棒，但是社會經歷還需要慢慢磨練」；不過也有人認為，若有實力可以考上前段國立大學，選擇讀私校可能免學費還有獎學金可以拿，「許多私立大學的科系在業界也是不錯，科系蠻重要的」。