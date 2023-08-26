南拳媽媽日前在杭州、溫州舉辦巡迴演出。（翰森娛樂提供）

「南拳媽媽」回來了！二代成員詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑去年宣告合體回歸後，掀起許多回憶殺。他們日前在杭州、溫州舉辦巡迴演出，吸引大批粉絲到場支持。

三人於今年正式開啟合體巡演，巡演主題名定為「我回來了」，與他們回歸後的首支新歌〈我回來了〉同名，雖然新歌中唱到「我們已經不再年輕」，但三人其實狀態維持相當好，被歌迷稱讚凍齡15年被讚外表歌聲都沒變，也是有賴於持續多年的自律生活狀態以及專業及的運動訓練。

3位成員在演唱會現場獻唱〈破曉〉、〈香草吧噗〉、〈再見小時候〉等夯曲，還有兩首新歌〈我回來了〉和〈你的步頻〉，首首精心編排，誠意十足，從開場隨即開啓全場大合唱模式，場面暖心又催淚。

他們一結束溫州的巡迴演唱會之後，馬上趕回台灣，將在明天（27日）參加中信兄弟勁歌金曲的演唱活動，近距離跟台灣的歌迷朋友見面，之後將赴福州開唱，預計「我回來了」巡廻演唱會會安排深圳、廣州、南京、長沙、上海、北京等城市，台北場也在計畫中。