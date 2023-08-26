2023金山甘藷季今（26）日熱鬧登場，大小朋友聚在一起，頂著豔陽，低頭焢窯烤地瓜，體驗田園生活，氣氛歡樂。金山區公所還舉辦甘藷王競賽，藉由優良的品質宣傳在地甘藷，更推出了一系列活動，邀請民眾一起享受被金山山海環繞，體驗挖甘藷、到金包里老街巡禮，讓民眾更加了解金山在地特色。

金山公所表示，8月份正是金山區特產甘藷的產季，位於北海岸的新北金山緊鄰大屯山，火山黑壤土土質肥沃，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷綿密細膩，口感香甜。

金山公所指出，在暑假最後一個週末，有許多民眾攜家帶眷參加焢窯活動，大小朋友頂著豔陽，低頭焢窯烤地瓜。活動會場除有親子農田挖甘藷體驗、舞台有蘋果劇團兒童劇場表演外，還有體驗DIY刮畫手作，夜間更有螢光棒螢火表演。

金山公所補充，除了甘藷外，金山地區溫泉及金包里老街聞名全國，在暑假的尾聲，歡迎民眾到北海岸焢窯、泡溫泉、逛老街、嚐美食。