台南市警四分局安平派出所員警調閱多筆失蹤人口資料比對，發現不明浮屍與被通報失蹤的52歲吳姓男子特徵相符，進而查出對方身分。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南安平港北堤消波塊夾層中，本月22日被發現有一具身分不明的男性浮屍。但因皮膚腫脹無法採集指紋，唯一能夠確認的特徵，就是左手臂曾動過手術植入鋼釘。管轄的市警四分局員警調閱失蹤人口資料鍥而不捨地比對，初步發現52歲吳姓男子的特徵相符，隔日再前往醫院確認後，通知家屬前來指認無誤，終於幫對方找到回家的路。

警方調查，本月22日中午，警四分局安平派出所獲報，指安平港北堤消波塊上發現一具浮屍。員警方到場後，會同消防、海巡單位打撈上岸，但因現場並沒有發現死者的身分證件，加上漂流多時，浮屍的皮膚已經腫脹，根本無法採集指紋，鑑識人員僅能確認的唯一特徵，就是左手臂處曾動過手術植入鋼釘。

警方依規定將浮屍送往台南市立殯儀館冰存後，儘管線索有限，但安平所員警莊弘彰、林宜萱仍積極協尋，經調閱多筆失蹤人口資料，再過濾比對相關特徵後，當天晚上即發現一名8月8日被通報失蹤的吳姓男子，左手臂也曾動過手術留有疤痕，初步符合手臂鋼釘的特徵。

不過，為求慎重，員警隔天又前往佳里奇美醫院，確認吳男曾手術植入鋼釘，後續再通知家屬前來派出所指認無誤，並由檢察官相驗確認為溺水窒息，已將遺體發交家屬處理。

警方表示，吳男在消波塊夾層中被發現時，完全無法確認身分，警方僅能列為無名屍，所幸安平派出所員警不放棄任何線索，過濾資料、謹慎求證，終於比對出對方身分，不僅讓家屬得以彌補缺憾，也為死者點亮回家的路。