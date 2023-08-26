新北市有26家庇護工場，推出不同特色的中秋特色禮盒，勞工局今在板橋大遠百邀請新北13家庇護工場設攤，供民眾選購，此外，勞工局也透過四大網路購物平台銷售，歡迎大家踴躍購買做公益。勞工局長陳瑞嘉及代言人Lulu黃路梓茵也至現場鼓勵庇護員工，並一同推銷新北庇護商品。

陳瑞嘉表示，新北市一直重視弱勢族群，特別是身心障礙者就業，做了很多整體的行銷，今年特別邀請Lulu黃路梓茵擔任年度代言人，此次的中秋展售活動，是自疫情以來，第一次的實體大型展售活動，感謝庇護工場各個母機構的一路相伴，在面臨疫情的衝擊之下，仍然堅持信念。

展售會現場有促銷優惠及眾多好康活動，只要單筆消費滿399元以上即送刮刮卡1張，獎項包含IPhone 14 Pro手機、老爺酒店住宿券等多項大獎。

勞工局表示，新北市所輔導成立的26家庇護工場，採多元化經營，提供超過500位身心障礙者工作機會，除了協助身心障礙朋友獨立作業的技能外，更注重衛生安全，各家庇護工場用心推出的中秋禮盒不僅精緻美味，用料也講求健康、乾淨。

民眾也可透過yahoo、PChome、露天、蝦皮四大購物平台的「新北市庇護工場網路商城」訂購，線上商城更特設中秋專區，亦可享有多樣好禮優惠。