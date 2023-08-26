民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時摔倒在地，卻稱是被記者推倒。《中天新聞》表示，從多家媒體鏡頭證明記者沒有不當肢體接觸，也將對賴品妤及民進黨提告。名嘴李正皓直言，賴品妤跟父親賴勁麟的事件早就該踩煞車，賴品妤對綠營總統選情是「不可測的風險」；綠委林俊憲也鼓勵賴品妤，「以後這種問題，直接面對媒體」。

曾短暫加入民進黨主席賴清德「民主大聯盟」立委提名但退選的評論員李正皓，25日在政論節目《新聞面對面》表示，賴品妤的事件已經到關鍵時間點，再燒下去會變成政治事件，成為廣泛討論的焦點，現在已經有隱隱對抗的感覺。他也分析，此事本質並非是賴品妤的觀感不佳，而是她父親賴勁麟曾任董座的雲豹能源去做政府的生意，會有政治觀感的問題，所以賴勁麟才會請辭董座，「這件事在這裡就應該踩煞車，藍營兩個禮拜都沒有找出弊案」。

李正皓認為，賴品妤摔倒一事發生後就應該要降溫，也同意民進黨發布新聞稿有導致事件升溫。主持人謝震武問說，「如果再燒上來，是對民進黨和賴清德不利？」李正皓直言「不可測的風險」，領先者不應該要有不可測的風險，目前藍營尚未拿出像樣的弊案，沒必要因為這種案子讓整個事件進入深水區。

同台的民進黨立委林俊憲認為，第一時間會反應很大，是因為傳出賴品妤是被「人為推倒」，但後來發現是被「絆倒」，但他認為只是 觀感問題，很短時間就能處理好，「我甚至鼓勵賴品妤，以後這種問題，直接面對媒體，你也可以反嗆回去」，有時候公眾人物、政治人物面對媒體的反應，會讓人產生猜疑。

謝震武指出，公眾人物應對媒體時，「跑不跑，還是用面對的方式，絕對會有觀感問題，大家不知道你跑什麼」。