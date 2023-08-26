近期紐約輕奢品牌 Kate Spade母公司Tapestry是時尚話題中心，除成功收購MICHAEL KORS所屬的Capri Holdings，近期品牌位於新光三越A8館的櫃位也重新開幕，店裝主要以以創辦人Kate Spade紐約家中室內設計風格為靈感打造，除有全台最齊全的配飾選擇，也是全亞洲唯一引進全新飾品展示空間設計概念的專賣店。

Kate Spade A8專賣店。（Kate Spade提供/林欣儀台北傳真）

Kate Spade A8專賣店。（Kate Spade提供/林欣儀台北傳真）

Kate Spade Shaken Or Stirred 馬丁尼吊飾耳環及橄欖戒指 。（Kate Spade提供/林欣儀台北傳真）

Kate Spade Shaken Or Stirred 水桶包，1萬6000元。 （Kate Spade提供/林欣儀台北傳真）

Kate Spade Mod Square 方形耳環，2500元。（Kate Spade提供/林欣儀台北傳真）

該店型主打飾品、配件，飾品展示空間已品牌色Kate Spade Green搭配大理石紋路、大地色系設計飾品展示櫃，展示包含經典Heritage款式、高人氣Novelty系列以及季節主題等，2023秋季品牌以秋季都市冒險為靈感，從白天的藝術館延伸至紐約街頭視覺藝術、紐約夜生活、酒吧文化等，如Novetly系列便以立體刺繡、串珠打造栩栩如生的Martini 馬丁尼雞尾酒並運用在本季新品上。

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