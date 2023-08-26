關心長照議題的基隆市議員許睿慈表示，市民要的是「低底盤公車」，而不是「低底盤超跑」，市府應把基隆有限的資源投入在無障礙公車上。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員陳冠羽表示，目前全市能讓長輩安心出遊的運具就是公車，低底盤公車應加速汰換，謝市府也必須推進市公車的務實改革。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府公車處虧損已累計達19億，近日基隆市審計室指出，因該處營運資金長期短缺，導致無障礙的低底盤公車數量顯有不足。以去年為例，全處有155輛公車，但無障礙僅有73輛，占47％，也低於全國平均值71％。對此市議員許睿慈呼籲市府應多用心在大眾運輸的改善，並批「市民要的是低底盤公車，而非低底盤超跑」。對此基市府回應，年底會再有6輛低底盤公車交貨，逐年爭取經費汰換。

根據審計室之審查報告指出，公車處肩負大眾運輸服務及照顧偏遠地區基本交通政策責任，但長期不敷支出，雖經市府及交通部公路總局補貼，仍長期處於營運虧損狀態，至去年累計虧損高達19億元。

審計室說，目前市府為營運周轉向銀行舉借短期借款金額已高達11億，目前正全力推動市區電動公車，初步推估汰換現有之公車需17億。以最樂觀的情況估算，就算有環境部及公路總局核定的最高補助額度，公車處仍至少需負擔6億。

而據去年統計，公車處全部155輛公車中，無障礙僅73輛，占47％，遠低於全國平均值71％，建議應檢討無障礙公車的數量，並加強分析社福卡的刷卡乘車資訊。

具有長照專業的市議員許睿慈表示，長者普遍肌力不足，一般公車階梯的高度落差大，對長者相當吃力，且易增加跌倒風險，基隆已經邁向超高齡社會，低地盤公車絕對有其需求。

許強調，「市民要的是低底盤公車，而不是低底盤超跑！」，市府除應加強大眾運輸設施的便利性，更應該把基隆有限的資源投入在無障礙公車上，絕非「譁眾取寵」叫交通處的公共運輸科去推廣「超跑嘉年華」。

市議員陳冠羽則表示，今年基隆市老年人口數將突破總人口數20％，共築一個「老得起」的社會已經是所有政策的基礎，非社會處能獨自推動。但市府不僅不重視公車營運虧損難題，交通處及公車處也消極檢討，過去市府改革牛步，今年交通處還「不務正業」承辦超跑嘉年華業務。

陳冠羽強調，目前全市能讓長輩安心出遊的運具就是公車，低底盤公車當然應加速汰換，但公車處「體質」沒有調養，市政預算連購買經費都是捉襟見肘。新任市府必須推進市公車的務實改革。

公車處回應，目前低底盤有73輛，多符合無障礙，全處公車為162輛，今年底預計還會再有6輛會交貨，比率可提升為48.8％。然因公路總局目前僅推動電動公車汰換計畫，無柴油低底盤公車汰換。若要採購市面上的中古低底盤公車，因變更業者需補繳大額貨物稅，採購有困難，仍積極尋找可行方案，逐年汰換。

交通處長王圳宏則表示，會協助向公路總局爭取補助，無障礙公車除了低底盤外，車內還要有無礙障設施如輪椅區等。由於外縣市的公車多為民營，汰換速度才會比較快，但基隆公車處尚未民營化，因此汰換速度須視財政狀況而定。